G.Saray'da sakatlardan haber var

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alınmayan Hakan Balta'nın, sağ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.



Tedavilerine devam edilen futbolculardan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok'un ise saha ve salonda özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.