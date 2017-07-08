G.Saray'da iki sakatlık şoku

Galatasaray'ın Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile oynadığı ve 2-0 galip ayrıldığı hazırlık maçında iki futbolcusu sakatlandı.

Galatasaray'da ilk kez bir maçta forma giyen yeni transfer Younes Belhanda, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.



Müsabakanın 27. dakikasında bir pozisyonda yerde kalan ve sağlık ekibi tarafından müdahalesi yapılan Belhanda, bir süre daha sahada kaldı.



Maçın 34. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı golle çeviren Faslı futbolcu, 42. dakikada yedek kulübesine gelerek sol ayağını gösterdi ve oyuna devam edemeyeceğini bildirdi.



Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olduğu Belhanda'nın tedbir amacıyla oyundan çıktığı, sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.



EREN DERDİYOK DA SAKATLANDI



Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok da karşılaşmada sakatlık geçirdi.



Mücadelenin 58. dakikasından penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Eren, 63. dakikada rakip oyuncunun sert müdahalesiyle yerde kaldı.



Sol dizinden sakatlanan ve ilk tedavisi saha içinde yapılan Eren Derdiyok'un yerine yeni transfer Gomis, oyuna girdi.



Eren'in yerine oyuna dahil olan Gomis, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını terletti.



SELÇUK İNAN DİNLENDİRİLDİ



Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



Tecrübeli futbolcunun, yoğun geçen kamp dolayısıyla teknik direktör Igor Tudor tarafından dinlendirildiği bildirildi.



Sarı-kırmızılı takımın 27 kişilik kampında bulunan oyunculardan Selçuk İnan ve kaleci Cenk Gönen müsabakanın kadrosunda bulunmadı.











