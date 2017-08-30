G.Saray'da iki ayrılık birden! İşte yeni takımları

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Lionel Carole, Sevilla ile anlaştı. Luis Cavanda ise Standart Liege kulübüne kiralanıyor.

Fransız sol bek, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kiralık teklifini kabul etti ve transfer imza aşamasına geldi. Kısa sürede detayların görüşülmesi ve 1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Carole özellikle Östersunds maçlarındaki performansından sonra Tudor tarafından ilk 11'e alınmamaya başlamıştı.



CAVANDA, STANDART LİEGE'E DOĞRU



Hırvat teknik adamın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan Cavanda ise Belçika'nın Standart Liege kulübüne kiralanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Cavanda için Standart Liege ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde bu transfer ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Kaynak: sporx