G.Saray Yasin ile çıkışını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçındaGalatasaray, Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederek, çıkışını sürdürdü.

1. dakikada Bruma'nın soldan ortasında, ceza sahasında Sneijder'in yaptığı kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.



7. dakikada Larsson'un soldan ortasında, kale sahası önünde uygun durumda bulunan Ghilas istediği vuruşu yapamayınca, savunmada tehlikeyi uzaklaştırdı ve konuk takım önemli bir pozisyondan yararlanamadı.



9. dakikada soldan ceza sahasına giren Larsson kaleci ile karşı karşıya kalırken, son anda araya giren Hakan Balta topu kornere çeldi.



12. dakikada Galatasaray öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Bruma'nın savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, seken top sağ çaprazdan bindiren Yasin Öztekin'in önünde kaldı. Yasin Öztekin, altıpas içinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



17. dakikada Larsson'un ara pasıyla ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kalan Doğanay Kılıç'ın vuruşunda, Uruguaylı kaleci topu çıkartarak gole izin vermedi.



20. dakikada Kangwa'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Ghilas, meşin yuvarlağı altıpasın sol çaprazında bulunan Doğanay Kılıç'a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, son anda ayak koyan Serdar Aziz, topu kornere attı.

23. dakikada ceza sahası önünde serbest atış kullanan Sneijder'in şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



45. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sneijder'in sağdan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayının gerisinde bulunan Selçuk İnan'da kaldı. Selçuk'un yerden vuruşunda, kale sahası önünde topu kontrol eden Serdar Aziz'in uygun durumda attığı şutta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.



51. dakikada Sneijder'in uzun pasında sağ çaprazda topu kontrol eden Yasin Öztekin, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Ön direğe koşan Sneijder'in topuğuyla yaptığı vuruşta, top son anda araya giren savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.



56. dakikada Sneijder'in ceza yayı içinden attığı şutta, kaleci Gökhan Değirmenci yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Podolski'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta ise Gökhan Değirmenci, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

61. dakikada Sneijder'in ceza sahası dışından uzak mesafeden attığı sert şutta, kaleci Gökhan Değirmenci son anda topu kornere çeldi.



66. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Podolski'nin yerden ortasında, Yasin Öztekin altıpasın önünde gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.



74. dakikada Gaziantepspor farkı 1'e indirdi. Putsila'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Ghilas'ın kafayla içeri çevirdiği topu kale sahası önünde Elyasa Süme kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.



83. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



87. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci Gökhan Değirmenci ile karşı karşıya kalan Eren Derdiyok'un dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.



90. dakikada Sneijder'in ceza sahası dışında sert şutunda, top kaleci Gökhan Değirmenci'den döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Eren Derdiyok'un vuruşunda, Gökhan Değirmenci bir kez daha topu kurtararak gole izin vermedi.



90+1. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder'in pasıyla sol kanatta buluşan Carole bekletmeden pasını attı. Kale sahası gerisinde uygun durumdaki Eren Derdiyok, topu kale yerine yandan auta attı.



90+2. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Bruma'nın, Şenol Can'dan sıyrıldıktan sonra attığı şutta, kaleci Gökhan Değirmenci topu oyun alanına çeldi.



90+5. dakikada Galatasaray maçın skorunu belirledi. Selçuk İnan'ın ceza sahası dışında kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sağ çaprazda topu kontrol eden Yasin Öztekin, yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak, "hat-trick" yaptı: 3-1.



Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Halil Umut Meler, Serkan Olguncan, İlker Takpak

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Sabri Sarıoğlu), Serdar Aziz (Dk. 62 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski (Dk. 81 Eren Derdiyok)

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Muhammed İldiz, Elyasa Süme, Musa Nizam, Şenol Can, Kangwa (Dk. 61 Angan), Miranda (Dk. 74 Orkan Çınar), Mohomed, Larsson, Doğanay Kılıç (Dk. 69 Putsila), Ghilas

Goller: Dk. 12, 66 ve 90+5 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 74 Elyasa Süme (Gaziantepspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Mohomed (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kangwa, Dk. 42 Doğanay Kılıç, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor), Dk. 25 Bruma, Dk. 46 Podolski, Dk. 86 Selçuk İnan, Dk. 87 Sneijder (Galatasaray)

Kaynak: AA