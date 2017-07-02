G.Saray son anda galip

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Galatasaray, antrenman maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yendi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Galatasaray, antrenman maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yendi.



Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında, kamp yapılan otelin sahasında oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Maicon da görev aldı.



Galatasaray karşılaşmaya kaleci Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Koray Günter, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın etkili bir mücadele ortaya koyduğu ve çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



Galatasaray'da ikinci yarının başında Muslera, Maicon, Koray Günter, Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Rodrigues'in yerlerine Eray İşcan, Serdar Aziz, Semih Kaya, Ryan Donk, Emrah Başsan ve Recep Gül dahil oldu. İlerleyen dakikalarda ise Linnes, Carole, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş, yerlerini Luis Cavanda, Tarık Çamdal, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'e bıraktı.



İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılı takım, son dakikada Donk'un penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmadan önce sahada kondisyon ağırlık bir çalışma gerçekleştirilen yeni transferler Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda mücadelede forma giymedi.



Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Ahmet Çalık ile kaleciler Cenk Gönen ve İsmail Çipe de maçta forma şansı bulamadı.



Bratislava Emniyeti'nin güvenlik uyarısı ve saha şartlarının fiziksel şartlarından dolayı müsabaka seyircisiz oynanırken, karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların tesislere girmelerine izin verilmedi. Tesislerin önünden ayrılmayan birkaç taraftar, ikinci yarıda tribüne alındı.



Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



ZENİT İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK



Galatasaray, Rusya'nın Zenit ekibi ile 8 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.



Sarı-kırmızılı takım, eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit ile yapacağı maçın Avusturya'da oynanacağı bildirildi.