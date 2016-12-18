G.Saray, Osmanlı'ya takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Osmanlıspor-Galatasaray karşılaşması 2-2 sona erdi.

1. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, Umar son çizgiden topu altıpas içine gönderdi. Sabri Sarıoğlu'dan seken topu önünde bulan Webo dar açıdan sert vurdu. Kaleci Muslera'nın müdahale ettiği top, direğe çarparak oyun alanına döndü ve Uruguaylı file bekçisinin elinde kaldı.



3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sneijder'in pasıyla son çizgiye hareketlenen Bruma, topu altıpas içindeki Yasin Öztekin'e aktardı. Bu futbolcunun kısa mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



9. dakikada Umar'ın sağ taraftan ortasında altıpasa yakın noktadan Webo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



13. dakikada rakip defanstan seken topla ceza alanı önünde buluşan Musa Çağıran'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



17. dakikada Musa Çağıran'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.



28. dakikada Webo'nun ara pasıyla topla buluşan Ndiaye, ceza sahasına girerken kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



35. dakikada Osmanlıspor skora dengeyi getirdi. Regattin'in sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1



38. dakikada Musa Çağıran'ın sol taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ndiaye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



56. dakikada Vrsajevic'in sağdan kale alanına gönderdiği topa Webo iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



69. dakikada ceza alanı içinde Webo'nun indirdiği topa ceza alanı dışından Musa Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.



76. dakikada Carole'ün hatasıyla topa sahip olan Vrsajevic, ceza alanı önüne kadar geldi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan autla sonuçlandı.



83. dakikada Vrsajevic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Delarge'ın sert şutunda meşin yuvarlak Muslera'dan döndü. Dönen topla ceza alanı içinde buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.



86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Umar'ın sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Webo'nun vurduğu kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti: 2-1



88. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Bruma'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Semih Kaya'nın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2



Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Stat: Osmanlı



Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Serkan Ok



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Umar (Dk. 90+1 Maher), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin (Dk. 82 Delarge), Webo (Dk. 87 Diabate)



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz (Dk. 25 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, De Jong, Sneijder (Dk. 90+1 Chedjou), Yasin Öztekin (Dk. 77 Linnes), Bruma, Eren Derdiyok



Goller: Dk. 3 Yasin Öztekin, Dk. 88 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 35 ve 86 Webo (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 64 Regattin (Osmanlıspor)

Kaynak: AA