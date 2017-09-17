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17 Eylül 2017 08:55 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2017 08:56

G.Saray Odeabank, Fransa'da birinci oldu

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'da katıldığı Prostars Turnuvası'nı birinci bitirdi.

G.Saray Odeabank, Fransa'da birinci oldu

Turnuvadaki ilk maçında Fransız ekibi Cholet Basket'i 75-63 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise bu ülkeden Elan Chalon'a 98-94 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank, organizasyondaki son maçında ise bir başka Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 80-59 kazanan sarı-kırmızılı ekip, turnuvayı birinci tamamladı.
Strasbourg ile oynanan maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Rakeem Christmas 20, Alex Renfroe 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı takım, 19 Eylül Salı günü Cholet Basket ile bir hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Etiketler: galatasaray odeabankgsgalatasaray


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