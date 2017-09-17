G.Saray Odeabank, Fransa'da birinci oldu

-
Beşiktaş serisiyi sürdürmek istiyor Süper Lig'de üst üste iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlı takım, 5. hafta mücadelesinde yarın... Spor
Atletico Madrid yeni stadında galip İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında yeni stadı Wanda Metropolitano'nun açılışında... Spor
Galatasaray'ı yine Gomis sırtladı Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Spor
Türkiye 11 altın, 9 gümüş madalya kazandı Türkiye, 31. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası erkeklerde 9 altın, 8 gümüş ve 14 bronz... Spor
Son Dakika!
- "Gündemimizde Arakanlı müslüman kardeşlerimiz olacak"- 11:30
- TSK operasyonlarındaki sivil hassasiyeti- 11:15
- "Terör bu bölgenin gündemi olmaktan çıkacak"- 11:11
- Londra metrosundaki patlamayla ilgili yeni gelişme- 11:07
- Beşiktaş serisiyi sürdürmek istiyor- 10:54
- DTK kongresine "terör" soruşturması- 10:16
- Danimarka'dan ırkçı Belçika'ya destek- 09:45
- DSÖ'den Libya'ya acil tıbbi yardım- 09:35
- Türkiye, Nijerya'nın toprak bütünlüğünü destekliyor- 09:24
- ABD ve Kanada'da Arakan protestosu- 09:19
17 Eylül 2017 08:55 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2017 08:56
Turnuvadaki ilk maçında Fransız ekibi Cholet Basket'i 75-63 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise bu ülkeden Elan Chalon'a 98-94 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank, organizasyondaki son maçında ise bir başka Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 80-59 kazanan sarı-kırmızılı ekip, turnuvayı birinci tamamladı.
Strasbourg ile oynanan maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Rakeem Christmas 20, Alex Renfroe 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı takım, 19 Eylül Salı günü Cholet Basket ile bir hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.
Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap
- ABD'li komutanın yüzüne söyledi! izin vermeyeceğiz
- Diyanet İşleri'nin yeni Başkanı belli oldu
- Dikkat! İşveren o ücreti ödemezse tazminat alabilirsiniz
- Erdoğan'dan mesaj! Ellerine kan, alınlarına kara leke bulaştı
- İbadi'den flaş IKBY açıklaması! Askeri müdahaleye hazırız
- Bakan Soylu'dan çok konuşulan o fotoğrafla ilgili açıklama
- Günün gazete manşetleri
- Belçika açık açık söylüyor! FETÖ de PKK da terör örgütü değil
- Türkiye 11 altın, 9 gümüş madalya kazandı
- Barzani'den yeni referandum açıklaması