Antalyaspor - G.Saray maçının hakeminde değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti.



Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serkan Çınar'ın yerine dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan'ın atandığı bildirildi.



Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.