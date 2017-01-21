G.Saray Karabükspor'a takıldı
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.
10. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında Latovlevici, ceza sahasına ortaladı. Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
15. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
Golün ardından Kardemir Karabüksporlu futbolcular, Yasin Öztekin'in topu koluyla kontrol ettiğine yönelik uzun süre maçın hakemi Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.
20. dakikada Kardemir Karabükspor'da Ceyhun Gülselam, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen topu kontrol etmeye çalışan Kardemir Karabüksporlu Seleznov, Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-1
52. dakikada Galatasaray'ın atağında Yasin Öztekin, topu ceza alanına ortaladı. Josue'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.
61. dakikada sarı-kırmızılı ekip, orta alandan Josue ile atağa kalktı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, ceza alanı yayının hemen dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
78. dakikada Hakan Kadir Balta'nın pasında topla buluşan Bruma, ceza alanı dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.
82. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Latovlevici topu ceza alanına gönderdi. Topa iyi yükselen Serdar Deliktaş, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
85. dakikada Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, orta alana yakın bir bölgede Hakan Kadir Balta, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
86. dakikada Kardemir Karabükspor'da Kerim Zengin, sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Latovlevici şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.