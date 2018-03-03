G.Saray gol olup yağdı
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.
Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 6-0 önde bitiren Galatasaray 90 dakikayı 7-0 önde tamamladı. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet gollerini 5, 15, 26, 33. dakikalarda Bafetimbi Gomis, 16. dakikada Özgür Yılmaz(kendi kalesine), 40. dakikada Garry Rodrigues ve 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkarıp gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.