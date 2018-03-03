Son Dakika!
03 Mart 2018 20:57 | Son Güncelleme: 03 Mart 2018 20:58

G.Saray gol olup yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.

G.Saray gol olup yağdı

Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 6-0 önde bitiren Galatasaray 90 dakikayı 7-0 önde tamamladı. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet gollerini 5, 15, 26, 33. dakikalarda Bafetimbi Gomis, 16. dakikada Özgür Yılmaz(kendi kalesine), 40. dakikada Garry Rodrigues ve 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkarıp gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

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