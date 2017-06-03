G.Saray galibiyetle kapattı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.

8. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan az farkla auta gitti.



12. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın çizgiye inerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.



35. dakikada Galatasaray öne geçti. Atiker Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde, Podolski'nin soldan yaptığı orta sonrası arka direkte müsait durumdaki Sinan Gümüş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş müsait durumda topa dokunamayınca, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



63. dakikada Atiker Konyaspor, maçta eşitliği sağladı. Galatasaray ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in peş peşe iki şutunda kaleci Muslera geçit vermezken, ardından yükselen topa Selim Ay'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak savunmanın müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 1-1



74. dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak gole izin vermedi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



78. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Linnes'in derinlemesine pasında Atiker Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Sinan Gümüş, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1



90. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner'in şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak yandan az farkla kornere gitti.



Galatasaray, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Bruma, Sneijder (Dk. 46 Josue), Sinan Gümüş (Dk. 88 Eren Derdiyok), Podolski (Dk. 67 Yasin Öztekin)



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Selim Ay, Mehmet Uslu, Mbamba (Dk. 64 Milosevic), Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Fofana (Dk. 63 Bajic), Hora (Dk. 81 Douglas), Hadziahmetovic



Goller: Dk. 35 ve 78 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 63 Selim Ay (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Podolski (Galatasaray), Dk. 56 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)



