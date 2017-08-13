G.Saray galibiyetle başlamak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor önünde 3 puana kilitlendi.



SELÇUK VE YASIN'IN DURUMU BELIRSIZ



Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in oynama şansı belirsiz.



Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.

43. RANDEVU



Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi.



Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.



KAYSERISPOR SON DÖNEMDE ÜSTÜN



Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu.



İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.



İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.



Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.



EN FARKLI SKORLU GALIBIYETLER



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.



Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



SON 10 MAÇ



Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç



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2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2



Galatasaray-Kayserispor 1 - 0



2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0



Kayserispor-Galatasaray 1 - 3



2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4



Galatasaray-Kayserispor 0 - 1



2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1



Galatasaray-Kayserispor 6 - 0



2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1



Galatasaray-Kayserispor 1 - 2



