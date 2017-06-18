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18 Haziran 2017 12:29 | Son Güncelleme: 18 Haziran 2017 12:31

G.Saray, Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekliyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

G.Saray, Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekliyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak.

Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu kuraları ise 15.30'da çekilecek.

Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Etiketler: uefauefa avrupa ligigalatasaray


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