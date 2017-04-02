G.Saray, Adanaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.



Şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliği yarışını sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanından puansız döndüğü haftada kayıp yaşamak istemiyor.



Gelecek iki haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Adanaspor müsabakasını kayıpsız geçebilmek için sahaya çıkacak.



Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BRUMA YOK



Galatasaraylı Armindo Bruma, sakatlığı nedeniyle Adanaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.



Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan ve sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın yeniden sahalara dönüşünün 3 haftayı bulması bekleniyor.



CEZA SINIRINDA 3 İSİM



Sarı-kırmızılı ekipte Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Adanaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 27. haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak.



