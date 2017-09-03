'Grupta hala şansımız devam ediyor'

Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenildikleri maçta hakemin bariz hatalar yaptığını söyledi.

Lucescu, Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik adam, hakemin büyük hatalarına rağmen Ukrayna'nın maçı kazamayı hak ettiğini belirterek, "Ukrayna maçı kazanmayı hak etti ama ilk yediğimiz gole kadar oyun dengedeydi. İlk gol açık bir ofsayttı. 1-0’dan sonra rakibe kontratak yapması için boş alanlar bıraktık ve bundan faydalandılar. Daha sonra da auta çıkmış bir topu içeriye sokarak ikinci golü attılar. Bunlar benim söylediğim değil, televizyonda gördüğümüz şeyler. Auttan gelen top, gol sayıldı. 2-0’dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Verilmeyen bir penaltı da var, onu da atlamamak gerekiyor. Ukrayna bu goller olmasa başka goller de atabilirdi ama olanı söylüyorum. Ayrıca Besedin'in, Serdar'a yaptığı ve burnunun kırılmasına sebep olan hareket de tartışılmaz bir kırmızı karttı." değerlendirmesini yaptı.



Lucescu, Ukrayna yenilgisine rağmen gruptan çıkma şanslarının hala sürdüğüne dikkati çekerek, "Grupta hala şansımız devam ediyor. İzlanda’nın kaybetmesi, grupta durumu çok farklı bir boyuta taşıdı. Dört takımın da şansı var. Biz 3 maçımızı da kazanmak zorundayız. Bu tür hesapları gazeteciler daha iyi yapıyor." diye konuştu.



Ukrayna'nın, oyunu daha iyi organize eden taraf olduğunu ifade eden Lucescu, "Bu grupta en iyi oyunu Ukrayna’nın oynadığını düşünüyorum. Daha dikkatli olmalıydık, birbirimizle daha iyi anlaşmalıydık. Kolay değildi ama oyunu daha rahat kontrol edebilmeliydik." dedi.



Lucescu, Ukrayna Milli Takımı'nın ağırlıklı olarak iki kulübün oyuncularından oluştuğunu, Türk Milli Takımı'nın ise 10-15 takımdan gelen futbolculardan kurulduğunu söyledi.



Deneyimli teknik adam, birlikte çalışmak için yalnızca 3 günlerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Biz bugünkü, maçı ikili mücadeleleri kaybettiğimiz için kaybettik. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapmış oyunculardan değil, daha fazla çalışmış oyunculardan bir takım kuracağım. Türk futbolunun durumu şu, büyük kulüpler 9 yabancı, 2 Türk oyuncu ile oynuyor. Bizim zamana ihtiyacımız var. Türkiye’nin iyi sonuçlar aldığı zamanlara baktığınızda, çekirdek kadrosu olan bir takım görürsünüz. Ukrayna, oyunun yönünü çok çabuk değiştirdi ve cesaretli oynadı. Biz daha statik bir oyun gösterdik. Kim oynarsa oynasın önemli değil, bu oyun sistemini biz de yapacağız." ifadelerini kullandı.



Lucescu, karşılaşma sonunda hakemi beklediğini ve elindeki telefondan ilk golün ofsayt olduğunu, ikinci golde ise topun auttan çevrildiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.