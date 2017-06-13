Griezmann 2022'ye kadar Atletico Madrid'de

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid, Fransız oyuncusu Antoine Griezmann ile 30 Haziran 2022'ye kadar yeni sözleşme imzaladı.

FIFA tarafından 2018 Ocak'a kadar transfer cezası verilen başkent temsilcisi, İngiliz ekibi Manchester United'ın yakından ilgilendiği 26 yaşındaki Antoine Griezmann oyuncu ile sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun 2020-2021 sezonu sonunda bitecek mukavelesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.



Griezmann, mayıs ayında Fransız basınına yaptığı, "Gitmek için hazırım." ifadelerine ilişkin, "Sözlerimin yanlış anlaşılmasından dolayı özür dilerim. Belki ben yanlış ifade ettim. Belki de gazeteler manşet aradılar. Ben geldiğimden bu yana kulüp için her şeyimi verdim. Takım arkadaşlarım ve teknik heyetle bir sezon daha beraber olacağım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.



İspanyol basınında yer alan haberlerde, Griezmann'ın imzaladığı yeni sözleşmeyle takımda en yüksek maaşı alan futbolcu unvanının sahibi olduğu iddia edildi.



Griezmann, kırmızı-beyazlı formayla 3 sezon boyunca çıktığı 160 maçta 83 gol kaydetti.