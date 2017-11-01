Gri listede yer alan terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında gri listedeki teröristin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında gri listede yer alan teröristin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift N.K. ve H.H'yi gözaltına aldı.



TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin cep telefonları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.



İnceleme sonucu, cep telefonunda 2016-2017 yılları arasında Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen protesto eylemlerinde çekilmiş fotoğrafları bulunan H.H'nin eylemleri organize ettiği ve bunlara finansal kaynak sağladığı ileri sürüldü.



N.K'nın telefonunda ise Suriye'de bulunan terör örgütü üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları bulunurken, cebinde ise PKK elebaşı Öcalan'la çekilmiş fotoğrafı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.



GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI



Bu arada, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" sayfasındaki gri listede yer alan F.B'nin yasa dışı yollardan İstanbul'a girdiğini belirledi.



F.B.'nin A.E. isimli bir şüphelinin evinde kaldığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda F.B, A.E. ve M.E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.



F.B, A.E. ve M.E.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.