Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampı başlıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da kampa girecek.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki milliler, Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde bu akşam toplanacak. Ay-yıldızlılar, 24 Haziran Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. altın madalyasını kazanan 2016 Rio Olimpiyatları'nın ikincisi Rıza Kayaalp'in yanı sıra yine Rio de Janeiro'da bronz madalya elde eden Cenk İldem ve Avrupa ikincisi Metehan Başar da kampta yer alacak.



Toplam 48 sporcunun katılacağı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:



59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş, Elçin Aliyev, Neciphan Dokgöz, Ahmet Uçar



66 kilo: Atakan Yüksel, Abdülsamet Günal, Enes Başar, Volkan Çakıl, Ensar Karabacak



71 kilo: Murat Dağ, İlker Sönmez, Yunus Özel, Cengiz Aslan, Fevzi Topçu, Selçuk Can, Ahmet Yılmaz



75 kilo: Emrah Kuş, Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar, Uğur Arı, Fatih Cengiz, Serkan Akkoyun



80 kilo: Aslan Atem, Burhan Akbudak, Doğan Göktaş, Hasan Basri Yıldırım, Hasan Berk Kılıç



85 kilo: Metehan Başar, Ali Cengiz, Ahmet Yıldırım, Şaban Karataş, Kansu İldem



98 kilo: Cenk İldem, Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İlker Genel, Doğan Yılmaz, İbrahim Tığcı, İrfan Mete, Abdulkadir Çebi



130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım, Ali Nail Aslan, Taha Yasin Dündar, Emre Muyan