Gram altın tarihi zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda "güvenli liman" talebinin artması ve TL'deki değer kaybının etkisiyle 152,43 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 150,33 liraya kadar çıkmasının ardından günü 149,43 liradan tamamladı.



ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 152,43 ile tarihi zirvesini gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 151,35 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1.252 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, bugün son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 1.269 dolara çıktı.