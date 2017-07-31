Gram altın haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından 143,7 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 144,2 liraya kadar yükselmesinin ardından günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 144 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 143,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 961 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise haftaya düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.267,1 dolardan alıcı buluyor.