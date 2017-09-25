Göztepe'yi Jahovic güldürüyor

Demir Grup Sivasspor maçında hat-trick yapan Göztepe oyuncusu Jahovic, kariyerinde 7. kez bir maçta 3 gol birden attı.

Süper Lig'de 6. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında 3 gol atan Adis Jahovic kariyerinde 7. kez hat-trick yaptı.



Haftayı 3-2'lik Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatan Göztepe'de Adis Jahovic, kendi kalesine attığı golden sonra 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak, bu sezon 6. golüne imza attı.



Jahovic, ligde yedişer golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan sonra en golcü isim konumunda bulunuyor.



Geçen sezondan beri mücadele ettiği Göztepe'de attığı gollerle takımını büyük destek olan ve taraftarların çok sevdiği Jahovic, kariyerinde 7. kez bir maçta 3 gol birden attı.



Makedon golcü daha önce İsviçre'de Will 1900 formasıyla 3, Rusya'da Krylya Sovetov ile 2 ve Hırvatistan'da Rijeka formasıyla 1 kez hat-trick yapmıştı.



EN GOLCÜ YABANCI OYUNCU



Göztepe formasıyla Süper Lig'de 6. golüne imza atan Jahovic, daha önce 4 golü bulunan Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'yi geçerek sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu oldu.



Sarı-kırmızılı ekibin bu yabancıları oyuncuları dışında Nielsen'in 3, Peter Kabat ile Oscar Scarione'nin 2, Andre Castro, Nabil Ghilas, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya ve Rachid Djebaili'nin birer golü bulunuyor.