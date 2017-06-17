Göztepe'nin yeni teknik patronu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlük için görüştükleri Tamer Tuna ile ana hatlarıyla uzlaştıklarını ve prensip anlaşmasına vardıklarını kaydetti.



"İş, sadece imzaya kaldı." diyen Papatya, Tuna ile resmi sözleşme imzalama konusunda bir problem çıkacağını düşünmediğini ifade etti.