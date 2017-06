Göztepe, Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna için Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Tuna'nın izledikleri, yakından takip ettikleri bir isim olduğunu söyledi.



Sepil, önümüzdeki 2 gün içinde mevcut kadrodaki hangi oyuncularla yollarına devam edeceklerini açıklayacaklarını söyledi.



Yeni yapılacak stat ihalesinin ilk sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Sepil, statta temmuz ayının ortasında çalışmaların başlamasını planlandığını bildirdi.



Sepil, Gürsel Aksel'deki alanla Karşıyaka Stadı'nın kullanım alanlarının farklı olduğunu, Karşıyaka Stadı'nda bazı işlemlerin tamamlandığını belirterek, iki stat için farklı proje bedellerinin çıkmasının doğal olduğunu kaydetti.



Gelecek sezon oynayabilecekleri iki stadın olduğunu söyleyen Sepil, bunlardan Doğanlar Stadı'nın küçük olduğunu, Atatürk Stadı'nın da futbol oynamaya elverişli olmadığını, seyircilere izleme zevki vermediğini ifade etti.



Sepil, gelecek yıl maçlarını ya Atatürk Stadı'nda ya da Bornova Stadı'nda oynayacaklarını, bu iki stat dışında başka bir yeri düşünmediklerini belirtti.



TAMER TUNA'NIN GÖRÜŞLERİ



Tamer Tuna da Göztepe'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Göztepe'nin efsanevi özelliklerine, taraftarların özelliklerine değinmesine zaten gerek olmadığını belirten Tuna, şöyle konuştu:



"Umarım ki bütün hedefleri gerçekleştirmek adına öncesinde bu yıl kalıcı olma adına, sonrasında tüm geniş vadedeki planlarımızı gerçekleştirme adına inançları, prensipleri, değerleri olan bir kulüpte olmaktan sonsuz mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen yıl başarıyı sağlayan Yılmaz Hocaya, ekibine ve tüm oyunculara burada olmamızı sağladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Göztepe'de olmaktan çok mutlu ve huzurluyum."



Tuna, takımın ihtiyaçları doğrultusunda transfer görüşmelerinin devam ettiğini, profesyonel yapının gereği ihtiyaçları doğrultusunda Beşiktaş da dahil olmak üzere her takımdan takıma takviye yapılabileceğini bildirdi.



Tamer Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Mehmet Ak, Can Göçer yapacak. Kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın yanı sıra kondisyoner Stefano Marone ve analiz antrenörleri Can Yolgörmez ve Hakan Özgür de teknik ekipte yer alacak.