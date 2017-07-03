Göztepe, Selçuk Şahin ve Ngando ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Selçuk Şahin ve Ngando ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.



Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ve Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.



İki futbolcuyla işlemlerin tamamlanması ile resmi imzaların atılacağı kaydedildi.