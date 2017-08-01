Göztepe Süper Lig'de kalıcı olmalı

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, "Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı. Özellikle ilk 8 haftadaki zorlu maratonu en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya kampının çok verimli geçtiğini, fiziksel olarak iyi bir seviyeye geldiklerini, takımın uyumu açısından da iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:



"Stoper ve sol bekle ilgili ciddi çalışmalarımız var, onlar da kısa sürede aramıza katılacak. Bu da takım olma yolunda fayda sağlayacak. Zorlu bir evre yaşayacağız, hepimiz farkındayız. Şu ana kadar gelinen mevcut duruma baktığımızda Göztepe'nin hedefi, futboluyla zevk verecek, mücadelesiyle, oyunuyla, coşkusuyla, taraftarı heyecanladıracak bir takım oluşturmak."



Fenerbahçe maçıyla zorlu bir periyoda başlayacaklarını vurgulayan Tuna, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu anda Süper Lig'deyiz, sezon bittiğinde de Süper Lig'de olan bir Göztepe hedefindeyim. Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmalı. Özellikle ilk 8 haftadaki zorlu maratonu en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Eylül döneminde bitecek transfer dönemi zamanını en iyi şekilde kullanacağız."