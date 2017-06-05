Göztepe Süper Lig'de

TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Eskişehirspor'a penaltılarda 3-2 üstünlük kurarak, gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

TFF 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Eskişehirspor'a penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.



52. dakikada ceza sahasına giren Erkan Zengin'in vuruşunda, top auta gitti.



54. dakikada Eskişehirspor öne geçti. Erkan Zengin'in Eskişehirspor yarı sahasından uzun pasında Göztepe savunmasının arkasına sarkan Ofoedu, ceza sahasına kadar ilerleyerek yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



66. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, kaleci Boffin topa sahip oldu.



84. dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan şutunda Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Bruno'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.



90+2. dakikada Göztepe'nin ceza sahası dışında sağ taraftan kazandığı serbest vuruşu, Sandro kullandı. Altıpas üzerinde yaşanan karambolde Boffin, topu kontrol etti.



90+5. dakikada Göztepe skorda eşitliği yakaladı. Sandro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic, zor pozisyonda yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.



107. dakikada Sandro'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde oluşan karambolde Boffin, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.



Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.



Eskişehirspor'da Erkan Zengin, Bruno penaltı atışlarını gole çevirirken, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur İnceman, Semih Şentürk penaltı atışını değerlendiremedi. Göztepe'de ise Jahovic, Umut Nayir, Sinan Özkan golü kaydederken, Sandro ve Murat Akın penaltı atışından yararlanamadı.



Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.







Eskişehirsporlu futbolcular ise büyük üzüntü yaşarken, bazı oyuncuların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.



MÜCADELE İKİNCİ YARIDA DA DURDU



Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzereyken Eskişehirspor ve Göztepe taraftarları karşılıklı birbirlerine meşale attı. Bu sırada sahaya da çok sayıda meşale atılınca karşılaşma zamanında başlayamadı.



Eskişehirspor'un golünden sonra tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle hakem Ali Palabıyık, oyunu dördüncü kez durdurdu. Mücadele, sahayı kaplayan dumanın dağılması üzerine 5 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.



Yaşanan duraklamalar nedeniyle maçın ikinci yarısına 11 dakika ilave edildi.



Göztepe'nin golünden sonra sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarıldı.



Öte yandan, maçtan önce bazı taraftarların sandviç ekmeği arasına gizleyerek stada sokmaya çalıştığı meşale, maytap ve fişeklere emniyet güçlerinin el koyduğu öğrenildi. Stat önünde alınan tedbirlerde ayrıca, tribüne sokulması yasak olan çok sayıda yabancı maddenin ele geçirildiği bildirildi.



GÖZTEPE, KUPASINI ALDI



Antalya Stadı'nda maçın ardından düzenlenen törende, Göztepeli futbolcular şampiyonluk kupası ve madalyaları verildi.



Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.







İZMİR'İN SÜPER LİG HASRETİ SONA ERDİ



Süper Lig geçmişinde Altay, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Altınordu ile zaman zaman 5 takımla ligde temsil edilen İzmir, en son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.



Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı. Bu ekiplerden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.