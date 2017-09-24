Göztepe deplasmanda Sivaaspor'u yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

3. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmasının arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topa vurmakta geç kalınca son anda araya giren Rıdvan Şimşek tehlikeyi önledi.



15. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Beto, gole izin vermedi.



16. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında topu kafayla uzaklaştırmak isteyen Jahovic, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0



33. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Elderson'dan kaptığı topla sağdan son çizgiye hareketlenen Castro'nun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı, kale alanındaki Jahovic filelerle buluşturdu: 1-1



45+2. dakikada Göztepe, skoru 2-1'e getirdi. Sol kanattan topla ceza alanına giren Traore'ye, Medjani'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Medjani, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek, skoru 2-1'e getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada Scarione'nin pasında Jahovic'in ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Rochet, topu kornere tokatladı.



53. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Scarione'nin ceza alanına ortasında, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Elderson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.



57. dakikada Scarione'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası civarından vuruşunda, kalesini iyi kapatan Rochet, gole izin vermedi.



76. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Scarione'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



83. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden şutunda defanstan sekerek yön değiştiren topu kaleci Beto, güçlükle kornere çeldi.



85. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Hakan Arslan'ın ceza alanından etkisiz vuruşunda kaleye yönelen topa dokunan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3



Maç, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken



Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Elderson, Rybalka (Dk. 55 Auremir), Ndinga, Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 67 Hakan Arslan), Kone



Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 79 Halil Akbunar), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Gouffran), Jahovic (Dk. 67 Ghilas)



Goller: Dk. 16 Jahovic (Kendi kalesine), Dk. 85 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 ile Dk. 45+2 ve Dk. 53 (Penaltıdan) Jahovic (Göztepe)



Kırmızı kart: Dk. 45+1 Medjani (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kart: Dk. 53 Jahovic (Göztepe)