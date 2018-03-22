Göztepe, Demba Ba İle Uzatıyor

Göztepe, yükselen form grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demba Ba ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yaşadığı ağır sakatlıklardan rağmen gösterdiği performansla kendini yeniden ispat eden Demba Ba, ödülünü alıyor. Göztepe ile sezon sonuna kadar maç başı 40 bin TL karşılığında anlaştığı öğrenilen Senegalli forvetle bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat konusunda önemli mesafe katettiği bildirildi.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Sepil'in yarın yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi. İlk görüşmesinde Ba ile para konuşmadığı bildirilen Sepil'in transferi kesin olarak bitireceği ifade edildi. Demba Ba'nın da Göztepe'de mutlu olduğu ve burada kalmaktan yana tavır sergilediği vurgulandı. Başkan Sepil'in 33 yaşındaki golcü ile altyapıda da işbirliği yapacağı dile getirildi. Demba Ba'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde futbol akademisi açtığı ve Göztepe ile ortak çalışmalar yapabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda 7 maça çıkan Ba, attığı 5 golle kalitesini konuşturdu. Taraftarın da kısa sürede sevgisini kazanan Demba Ba konusunda mutlu sona yaklaşan İzmir ekibi, sözleşmeleri mayıs ayında bitecek yerli futbolcular Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya oturacak. Yabancı futbolcular Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşülecek.

Kaynak: Ajanslar