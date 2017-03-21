Gözler Demba Ba'ya çevrildi

Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara giren Beşiktaş'ta gözler devre arasında kadroya yeniden dahil edilen Demba Ba'ya çevrildi.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadroya yeniden dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde kalan 9 haftada şans bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımına giden Senegalli futbolcu, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kaldı.



Siyah-beyazlı takıma transfer olmasının ardından toparlanma sürecinde ilk çalışmalarını ABD'de yapan Demba Ba, son haftalarda takımla antrenman yaparak form tutmaya gayret gösteriyor.



HAZIRLIK MAÇINDA SON DURUMU ORTAYA ÇIKACAK



Beşiktaş'ın teknik heyeti, Demba Ba'nın son durumunu ilk olarak oynanacak hazırlık maçında görme fırsatı bulacak.



Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekibin 25 Mart Cumartesi günü Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla yapacağı hazırlık karşılaşmasında görev alarak maç eksiğini gidermeye çalışacak.



CENK TOSUN VE ABUBAKAR'IN ALTERNATİFİ



Demba Ba; özellikle Cenk Tosun'un formsuz, Vincent Aboubakar'ın da cezalı olduğu kritik dönemlerde forma bekleyecek.

İlk sezonunda takımının en golcü oyuncusu olmuştu



Senegalli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda çok önemli istatistiklere imza atmıştı.



2014-2015 sezonundaki lig mücadelesinde 18 gol atan Demba Ba, Avrupa kupalarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir gol kaydetti.