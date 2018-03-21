Gözaltındaki Hakan Bayrakçı için karar verildi!

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın Başkanı Hakan Bayrakçı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Hakan Bayrakçı, “Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler. İfade eksikliği konusu imiş. Yakın ilgi gösteren her dostuma teşekkür ederim. Şu an serbest bırakıldık” ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararının, Hakan Bayrakçı’nın gitmediği bir duruşmadan dolayı çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar