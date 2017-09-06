Gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın yargılanma süreci boyunca gözaltında tutulmasına karar verdi.

Şeyh Raid Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme süreci devam ettiği sürece gözaltında tutulması kararı alındı. Bu da Şeyh Salah'ın aylar boyunca gözaltında kalabileceği anlamına geliyor." dedi.



Mahkemenin kararını temyize götüreceklerini ifade eden Zabarka, "Kişisel fikirlerini ifade eden bir şahsın gözaltında tutulması için alınan bu kararın eşi görülmemiştir. Bu karar aynı zamanda bizim defalarca dile getirdiğimiz Şeyh Salah’ın siyasi bir şahsiyet olduğu, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle yargılandığı yönündeki kanaatimizi pekiştiriyor." diye konuştu.



Zabarka, İsrail'in ifade özgürlüğünü engellediğine ve kişisel fikirleri yargıladığına bir kez daha vurgu yaparak, "İsrail'in artık sadece şahısları değil aynı zamanda görüş ve fikirleri de yargılamaya başladığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bu da İsrail’in tam kapsamlı diktatör bir sistem olduğu ve kendi görüşleri dışındaki düşüncelere tahammül etmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'de yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" arayışında olduğunu belirterek, "İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah'ı hedef almaya başladı.Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu." diye konuşmuştu.



1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.



İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.



Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti.



Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.



