Göz bankaları dışa bağımlılığı azalttı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki çeşitli hastanelerde kurulan göz bankaları ve kornea nakil merkezleri, yurt dışından ithal edilen kornea sayısını önemli oranda düşürdü.

Ülke genelindeki çeşitli hastanelerde oluşturulan göz bankalarının, istenilen kornea sayısına ulaşması ve bakanlık tarafından izlenen politikalar, Türkiye'nin kornea temininde dışa bağımlılığını azalttı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Oltulu, hastane bünyesinde göz bankasının, kornea ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerden olduğunu söyledi.



"KORNEA TEDARİKİNDE 3. SIRADAYIZ"



Bakanlığın, göz bankaları için belirlediği yıllık kornea kotasının 70 adet olduğunu, kendilerinin bunu 220'ye çıkardıklarını anlatan Oltulu, "Türkiye'de göz bankası sayısı önemli oranda arttı. Şu anda ülkemizde 40 göz bankası var. Son 6 aylık verilere baktığımız zaman, 40 göz bankası içerisinde kornea tedarikinde 3'üncü sıradayız." dedi.



Oltulu, kurulan göz bankası ve kornea nakil merkezlerinin, sağlık sistemine önemli katkılarının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Kornea ihtiyacı yurt içinden tedarik edilemediğinde ithalat yapılıyordu. Bu da hiç azımsanmayacak rakamlarla gerçekleşiyordu. Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar Amerika'dan ülkemize kornea ithali olmaktaydı. Kornea başına da 2 bin dolar civarında ücret talep ediliyordu. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği politikalarla göz bankalarının arttırılması sayesinde bu ihtiyacın yurt dışından karşılanması ciddi oranda azaldı. Göz bankalarımız kendi kornea ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldi."



Kornea temininin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle ve çoğu gönüllü vericilerin katkılarıyla yapıldığını aktaran Oltulu, vatandaşların kornea bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi.



Oltulu, göz bankasındaki kornea sayısını arttırarak başka illerdeki hastaların da ihtiyacını karşılamaya gayret ettiklerini dile getirerek, "220 korneanın yaklaşık 70'ini kendimiz kullandık. Geriye kalan 150 korneayı da diğer şehirlerimize gönderdik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sadece Konya'daki hastalara hizmet etmiyoruz, Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaların ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yurt dışından gelen hastaların da olduğuna dikkati çeken Oltulu, "Bu hastalar bakanlığın verdiği özel izinle ve belirlenen hastanelerde tedavi olabiliyor. Zaten Türkiye, sağlık turizmi açısından son yıllarda gittikçe önemli bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.