Gösteri yapan savaş uçağı denize düştü

İtalya'nın batısındaki Terracina kentinde İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü, pilot öldü.

İtalya Hava Kuvvetlerinin açıklamasında, Terracina'da gösteri yapan Eurofighter Typhoon savaş uçağının, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştüğü belirtildi.



Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ancak pilotun cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.



Avrupa Birliği ülkelerinin ortak projesi olarak geliştirilen Eurofighter Typhoon, 2000'li yılların başından bu yana İtalyan Hava Kuvvetleri de olmak üzere dünya genelinde 8 ülkede kullanılıyor.