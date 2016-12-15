Görüşmeler 20 Aralık'ta başlıyor
TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi üzerinde görüşmelere başlayacak.
TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi üzerinde görüşmelere başlayacak.
Alınan bilgiye göre, Meclis Anayasa Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla, 10 Aralık Cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifini gündemine aldı.
Komisyon, 20 Aralık Salı günü teklif üzerinde görüşmelere başlayacak.
Kaynak: AA