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15 Aralık 2016 08:11 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2016 08:12

Görüşmeler 20 Aralık'ta başlıyor

TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi üzerinde görüşmelere başlayacak.

Görüşmeler 20 Aralık'ta başlıyor

TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi üzerinde görüşmelere başlayacak.

Alınan bilgiye göre, Meclis Anayasa Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla, 10 Aralık Cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifini gündemine aldı.

Komisyon, 20 Aralık Salı günü teklif üzerinde görüşmelere başlayacak.


Kaynak: AA

Etiketler: tbmmbaşkanlıkgörüşmeler20 aralık


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