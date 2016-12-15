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15 Aralık 2016 12:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2016 12:05

Görüşmeler 20 Aralık'ta başlayacak

TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü teklif üzerinde görüşmelere başlayacak.

Görüşmeler 20 Aralık'ta başlayacak

TBMM Anayasa Komisyonu, 20 Aralık Salı günü, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi üzerinde görüşmelere başlayacak.

Alınan bilgiye göre, Meclis Anayasa Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla, 10 Aralık Cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifini gündemine aldı.

Komisyon, 20 Aralık Salı günü teklif üzerinde görüşmelere başlayacak.


Kaynak: AA

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