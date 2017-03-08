Görüntüler FETÖ'cülerin yalanlarını ortaya çıkardı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çatı iddianamesindeki bazı sanıkların "darbede aktif rol almadıkları, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığı" yönündeki savunmaları, Genelkurmay Karargahı'ndaki görüntülerle ve haklarında yapılan tahkikatla yalanlandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 kişi hakkında hazırlanan çatı iddianamesindeki bazı sanıkların "darbede aktif rol almadıkları, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığı" yönündeki savunmaları, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki görüntülerle ve haklarında yapılan tahkikatla yalanlandı.



Darbecilerin imha ettiklerini sandıkları ancak Bilgi İşlem Dairesindeki yedekleme sisteminden ulaşılan ve iddianamede yer alan kamera görüntüleri, sanıkların ifadeleri ile 15 Temmuz gecesi yaşananlar arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor.



İddianamede sanıklar arasında yer alan eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer'in, ifadesinde inkar ettiği FETÖ bağlantısı ve darbe girişimindeki faaliyetleri, Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı tahkikat raporu ve Karargah'ta kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.



SUÇLAR



Darbeci askerlerin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "askeri komutanlıkların gasp edilmesi", "askeri komutanlığın terki emrine uymama", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi.