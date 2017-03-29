Görmez'den üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Unutulmamalıdır ki gem vuramadığı arzular, dizginleyemediği istekler, frenleyemediği tutkular, söz geçiremediği şehvet, heva ve hevesler, terbiye edemediği nefis, Rabbine yöneltemediği rağbet ve regaib, insanoğlunun en büyük sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajına, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" ifadesiyle başladı.



Görmez, İslam aleminin 30 Mart 2017 Perşembe gününü cumaya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi Regaib Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağını belirtti.



Arzu, istek, emel ve tutku gibi anlamlara gelen rağbet kelimesinin çoğulu olan regaibin, geleceğe ve istikbale yönelik arzu ve istekleri, emel ve tutkuları gözden geçirme imkanı verdiğini ve rağbetlerin yalnızca Rabb'e yönelik olması gerektiğini aktaran Görmez, şöyle devam etti:



"Unutulmamalıdır ki gem vuramadığı arzular, dizginleyemediği istekler, frenleyemediği tutkular, söz geçiremediği şehvet, heva ve hevesler, terbiye edemediği nefis, Rabb'ine yöneltemediği rağbet ve regaib, insanoğlunun en büyük sorunudur. Bugün de hem yerel hem de küresel ölçekte tüm insanlığı çepeçevre kuşatan sorunların temelinde bunlar yatmaktadır. Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih olsun ki kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki misakımızı kuvvetlendirmiş, Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. O'nun lütfuyla kardeş olalım ki Rabb'imiz bizden hoşnut ve razı olsun. Rağbetimiz başkaca hiçbir şeye değil, sadece O'na olsun ki her gecemiz Regaib olsun. Bu gece, hep birlikte Sevgili Peygamberimizin duasını, 'Allah'ım, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına bereketle, huzurla ve sükunla kavuşmayı bizlere nasip eyle' şeklinde yapalım ki İslam dünyası olarak felaha erelim."



Tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik eden Görmez, şunları kaydetti:



"Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."