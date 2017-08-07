Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde görme engelliler ilk defa bisiklet kullandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde görme engelliler, ilk defa bisiklet kullanmanın mutluluğunu yaşadı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla görme engelli vatandaşlar dört tekerlekli bisiklet kullandı.



Başiskele sahilinde bir araya gelen görme engelli vatandaşlar, sahilde bisikletleriyle dolaştı.



Heyecanları yüzlerinden okunan görme engelli vatandaşlar, sahil kenarında bisikletle gezmenin tadını çıkardı.



Özel olarak üretilen dört tekerli bisikletlere binen görme engelli vatandaşlar, yanlarında bulunan aile bireyleri tarafından yönlendirilerek ilerledi.



Engelliler, "Bisiklete Binen Hayatı Hisseder" sloganıyla yaklaşık 300 metre boyunca pedal çevirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı görme engelli Dilek Karaca, belediye olarak ilk kez böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "İlk ama asla son olmayacaktır. Görme engelli arkadaşlarımızın buna ihtiyaçları vardı. Yaptıkları konuşmalardan çok mutlu olduklarını, enerji aldıklarını hissettim. Onlar mutlu olduğu için ben çok daha mutluyum" diye konuştu.