Görme Engelliler Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda

Türkiye, Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final grubuna yükselmeyi garantileyerek, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'ı 9-2 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Görme Engelliler Milli Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan müsabakada Gürcistan ile karşılaştı.



Milliler, karşılaşmadan Hasan Şatay'ın 7, Emrah Öcal'ın 2 golüyle 9-2 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle final grubuna yükselmeyi garantileyerek, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Milli takım, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü İspanya ile karşı karşıya gelecek.