Görme engelli Enes'in üniversite başarısı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Enes Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazanmanın gururunu yaşıyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kırsal alandan gelen teröristlerin, bir siyasi partinin Bağcılar ilçe binasında şehir ve gençlik yapılanmasına örgütsel eğitim verdiği istihbaratı üzerine, 28 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.