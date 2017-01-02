Görme engelli arkadaşlarına 'ses' oldular

İzmir'in Bornova ilçesinde lise öğrencileri, okullarındaki 3 görme engelli arkadaşlarına destek olmak amacıyla ders kitaplarını seslendirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde lise öğrencileri, okullarındaki 3 görme engelli arkadaşlarına destek olmak amacıyla ders kitaplarını seslendirdi.



Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda büro yönetimi okuyan 3 görme engelli arkadaşlarının, alanlarıyla ilgili sesli ders kitabı bulamaması üzerine çalışma başlattı. Arkadaşları için ders kitaplarını seslendiren öğrenciler, böylece onların konulardan geri kalmamasını sağladı.



Okulda 11. sınıfa devam eden Bilal Önder, AA muhabirine, öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olmak için her sene aralarından bir "okul temsilcisi" seçildiğini, bu yıl da görevin oylarla kendisine verildiğini söyledi.



Okul temsilcisi olduktan sonra arkadaşlarının sorunlarını yakından takip etmeye çalıştığını belirten Önder, görme engelli öğrencilerin sıkıntılarını da bu sayede anladığını kaydetti.



GÖNÜLLÜ SAYISI ARTTI



Proje kapsamında ilk etapta ders kitaplarındaki konuları gönüllü 18 öğrenciye paylaştırdıklarını anlatan Önder, şöyle devam etti:



"Ses kaydının gürültüsüz ortamda olması için kayıtları genellikle gece, evde herkes uyuduktan sonra yaptık. Herkes payına düşen konuyu sesli okuyarak cep telefonuna kaydetti. Bu kayıtları daha sonra okuldaki bilgisayarda birleştirdik. İlk denemeleri görme engelli arkadaşlarımıza dinlettik, onların tonlamaya özen göstermemiz konusunda isteği oldu. Gerekli düzeltmeleri yaptık. Zamanla gönüllü sayısı 25'e çıktı. Şu anda 10. sınıfın ders kitaplarını konuşur hale getirdik."



"DERSLERDE ZORLANIYORDUK"



Görme engelli Semih Akbulut, lisede sesli ders kitabı bulmakta çok büyük sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle eğitimde "eksik" kaldıklarını ifade etti.



Projeyle konuları daha iyi anlamaya başladığını dile getiren Akbulut, "Evde de dinleme şansım var dersi. Eksiklik hissettiğim konuları tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Sınav başarım arttı. Ailem de çok beğendi yapılanı. Sesli hikaye, roman kitapları var. Onları bilgisayardan dinliyorum zaten ama ders kitapları yok. Bu projeyle bu ihtiyacımız da karşılanıyor. " dedi.



Emirhan Üsküple de yazıları görmekte çok zorlandığını, konuşan kitapların çalışmalarını kolaylaştırdığını kaydetti.