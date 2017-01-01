Görgü tanığı kadın saldırı anını anlattı

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısını bir görgü tanığı anlattı.

Saldırı sırasında gece kulübünde bulunan ve hastane kapısında gazetecilere açıklama yapan Sinem Uyanık, "Eşim o sırada üstüme kapandı. Koşan herkesi vurdular. Eşimin sayesinde ikimiz de hayattayız. Silah sesi duydum ayrı ayrı. Sürekli taradılar." ifadelerini kullandı.



Bu arada, hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı.



Öte yandan Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı.



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, bazıları da sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından taburcu ediliyor.