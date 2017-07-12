Görevdeyken FETÖ ile hiç görüşmedik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ elebaşıyla Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevleri süresinde kesinlikle bir görüşmesi olmadığını bildirdi.

Abdullah Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştükleri iddiasına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Düşünce, din ve siyaset anlayışımdan, hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."