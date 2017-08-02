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02 Ağustos 2017 20:46 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2017 20:51

Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı şura kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.

Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller

1- Mehmet Daysal

2- Şeref Öngay

Tümgeneraller

1- Mehmet Özoğlu

2- Veli Tarakcı

3- Sinan Yayla

Tuğgeneraller

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Necdet Tuna

4- Sıtkı Varlı

5- Tevfik Algan

6- Halil Soysal

7- Mustafa Gönel

8- Mustafa Oğuz

9- Ahmet Ercan Çorbacı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Koramiraller

1- Hasan Şükrü Korlu

Tümamiraller

1- Ahmet İskender Yıldırım

2- Aydın Şirin

Tuğamiraller

1- Mithat Kemal Algül

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller

1- Nihat Kökmen

Tümgeneraller

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneraller

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber

Ayrıca, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen general, amiral ve albaylar şöyle:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tuğgeneraller

1- Metin Tokel

Albaylar

1- Muammer Alper

2- Altan Er

3- İsmail Şanlı

4- Zorlu Topaloğlu

5- Rasim Yaldız

6- Mehmet Özeren

7- Özkan Ulutaş

8- Selçuk Yavuz

9- Sami Yüksel

10- Mahmut Altun

11- Tuncay Altuğ

12- Mustafa Erkal Kuzuoğlu

13- Ersin Kaya

14- Taner Uysal

15- Taner Sağıroğlu

16- Özdemir Şan

17- Alper Eser

18- Mehmet Kip

19- Tamer Atay

20- Davut Ala

21- Hakan Öztekin

22- Kemal Kırış

23- Aydoğan Budakçı

24- Hakan Yiğittürk

25- Mustafa Barut

26- Ersin Altay

27- Engin Candaş

28- Uğur Bülend Acarbay

29- Sebahattin Türker

30- Ahmet İbiş

31- Osman Dirmencioğlu

32- Mehmet Rifat Alkan

33- Zafer Yaşar Celep

34- Nurettin Kutluyuva

35- İsmail Amanvermez

36- Osman Alp

37- Ahmet Yüzbaşıoğulları

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tuğramiraller

1- Tayyar Ertem

2- Kadir Yıldız

Albaylar

1- Ayhan Türker Koçpınar

2- Yalçın Özkütük

3- Ayhan Gedik

4- Şafak Duruer

5- Yavuz Kılıç

6- Aykut Manioğlu

7- İlker Özkan

8- Mustafa Kaya

9- Mehmet Cem Okyay

10- Hakan Ercan

11- Taner Gün

12- Fikret Esin

13- Recep Erdinç Yetkin

14- Mehmet Sarı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Korgeneraller

1- Atilla Gülan

- Tümgeneraller

1- Mehmet Özlü

Tuğgeneraller

1- Tuğgeneral Reha Ufuk Er

- Albaylar

1- Oğuz Okuyucu

2- Yaşar Kadıoğlu

3- Fidan Yüksel

4- Özkan Edip Akgülay

5- Necati Gündüz

6- Coşkun Uçarcılar

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur

Etiketler: kuvvet komutanları


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