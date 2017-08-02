Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı şura kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.



Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:



KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Korgeneraller



1- Mehmet Daysal



2- Şeref Öngay



Tümgeneraller



1- Mehmet Özoğlu



2- Veli Tarakcı



3- Sinan Yayla



Tuğgeneraller



1- Ufuk Demirkılıç



2- Celalettin Bacanlı



3- Necdet Tuna



4- Sıtkı Varlı



5- Tevfik Algan



6- Halil Soysal



7- Mustafa Gönel



8- Mustafa Oğuz



9- Ahmet Ercan Çorbacı



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Koramiraller



1- Hasan Şükrü Korlu



Tümamiraller



1- Ahmet İskender Yıldırım



2- Aydın Şirin



Tuğamiraller



1- Mithat Kemal Algül



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Korgeneraller



1- Nihat Kökmen



Tümgeneraller



1- Ali Çetinkaya



Tuğgeneraller



1- Ahmet Biçer



2- İmdat Bahri Biber



Ayrıca, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.



Buna göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen general, amiral ve albaylar şöyle:



KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Tuğgeneraller



1- Metin Tokel



Albaylar



1- Muammer Alper



2- Altan Er



3- İsmail Şanlı



4- Zorlu Topaloğlu



5- Rasim Yaldız



6- Mehmet Özeren



7- Özkan Ulutaş



8- Selçuk Yavuz



9- Sami Yüksel



10- Mahmut Altun



11- Tuncay Altuğ



12- Mustafa Erkal Kuzuoğlu



13- Ersin Kaya



14- Taner Uysal



15- Taner Sağıroğlu



16- Özdemir Şan



17- Alper Eser



18- Mehmet Kip



19- Tamer Atay



20- Davut Ala



21- Hakan Öztekin



22- Kemal Kırış



23- Aydoğan Budakçı



24- Hakan Yiğittürk



25- Mustafa Barut



26- Ersin Altay



27- Engin Candaş



28- Uğur Bülend Acarbay



29- Sebahattin Türker



30- Ahmet İbiş



31- Osman Dirmencioğlu



32- Mehmet Rifat Alkan



33- Zafer Yaşar Celep



34- Nurettin Kutluyuva



35- İsmail Amanvermez



36- Osman Alp



37- Ahmet Yüzbaşıoğulları



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Tuğramiraller



1- Tayyar Ertem



2- Kadir Yıldız



Albaylar



1- Ayhan Türker Koçpınar



2- Yalçın Özkütük



3- Ayhan Gedik



4- Şafak Duruer



5- Yavuz Kılıç



6- Aykut Manioğlu



7- İlker Özkan



8- Mustafa Kaya



9- Mehmet Cem Okyay



10- Hakan Ercan



11- Taner Gün



12- Fikret Esin



13- Recep Erdinç Yetkin



14- Mehmet Sarı



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Korgeneraller



1- Atilla Gülan



- Tümgeneraller



1- Mehmet Özlü



Tuğgeneraller



1- Tuğgeneral Reha Ufuk Er



- Albaylar



1- Oğuz Okuyucu



2- Yaşar Kadıoğlu



3- Fidan Yüksel



4- Özkan Edip Akgülay



5- Necati Gündüz



6- Coşkun Uçarcılar



7- Bekir Erdal Özgenç



8- Bülent Çetin



9- Gürhan Ergürhan



10- Sadık Uygur