Görev süresi uzatılan ve terfi ettirilen komutanların tam listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı şura kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.
Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneraller
1- Mehmet Daysal
2- Şeref Öngay
Tümgeneraller
1- Mehmet Özoğlu
2- Veli Tarakcı
3- Sinan Yayla
Tuğgeneraller
1- Ufuk Demirkılıç
2- Celalettin Bacanlı
3- Necdet Tuna
4- Sıtkı Varlı
5- Tevfik Algan
6- Halil Soysal
7- Mustafa Gönel
8- Mustafa Oğuz
9- Ahmet Ercan Çorbacı
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Koramiraller
1- Hasan Şükrü Korlu
Tümamiraller
1- Ahmet İskender Yıldırım
2- Aydın Şirin
Tuğamiraller
1- Mithat Kemal Algül
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneraller
1- Nihat Kökmen
Tümgeneraller
1- Ali Çetinkaya
Tuğgeneraller
1- Ahmet Biçer
2- İmdat Bahri Biber
Ayrıca, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.
Buna göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen general, amiral ve albaylar şöyle:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Tuğgeneraller
1- Metin Tokel
Albaylar
1- Muammer Alper
2- Altan Er
3- İsmail Şanlı
4- Zorlu Topaloğlu
5- Rasim Yaldız
6- Mehmet Özeren
7- Özkan Ulutaş
8- Selçuk Yavuz
9- Sami Yüksel
10- Mahmut Altun
11- Tuncay Altuğ
12- Mustafa Erkal Kuzuoğlu
13- Ersin Kaya
14- Taner Uysal
15- Taner Sağıroğlu
16- Özdemir Şan
17- Alper Eser
18- Mehmet Kip
19- Tamer Atay
20- Davut Ala
21- Hakan Öztekin
22- Kemal Kırış
23- Aydoğan Budakçı
24- Hakan Yiğittürk
25- Mustafa Barut
26- Ersin Altay
27- Engin Candaş
28- Uğur Bülend Acarbay
29- Sebahattin Türker
30- Ahmet İbiş
31- Osman Dirmencioğlu
32- Mehmet Rifat Alkan
33- Zafer Yaşar Celep
34- Nurettin Kutluyuva
35- İsmail Amanvermez
36- Osman Alp
37- Ahmet Yüzbaşıoğulları
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Tuğramiraller
1- Tayyar Ertem
2- Kadir Yıldız
Albaylar
1- Ayhan Türker Koçpınar
2- Yalçın Özkütük
3- Ayhan Gedik
4- Şafak Duruer
5- Yavuz Kılıç
6- Aykut Manioğlu
7- İlker Özkan
8- Mustafa Kaya
9- Mehmet Cem Okyay
10- Hakan Ercan
11- Taner Gün
12- Fikret Esin
13- Recep Erdinç Yetkin
14- Mehmet Sarı
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneraller
1- Atilla Gülan
- Tümgeneraller
1- Mehmet Özlü
Tuğgeneraller
1- Tuğgeneral Reha Ufuk Er
- Albaylar
1- Oğuz Okuyucu
2- Yaşar Kadıoğlu
3- Fidan Yüksel
4- Özkan Edip Akgülay
5- Necati Gündüz
6- Coşkun Uçarcılar
7- Bekir Erdal Özgenç
8- Bülent Çetin
9- Gürhan Ergürhan
10- Sadık Uygur