Google'dan Babalar Günü'ne özel logo

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logo, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için tasarlandı.

"Babalar Gününüz Kutlu Olsun 2017!" yazısının yer aldığı logonun üzerine tıklandığında, Babalar Günü'ne özel haberlere ulaşılıyor.



Babalar Günü, babaların onuruna kutlanan özel bir gün. Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. ABD Başkanı Calvin Coolidge, 1924 yılında kutlamaları destekledi ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.