Google ve GoDaddy'den önemli hamle

Google ve GoDaddy, ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilerde ölen Heyer ile alay eden paylaşımların yer aldığı Daily Stormer internet sitesinin alan adını iptal etti.

Amerikan teknoloji şirketi Google ve GoDaddy, ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtı protestoda hayatını kaybeden Heather Heyer'i alaya alan paylaşımları dolayısıyla Neo-Nazi internet sitesinin alan adını (domain) iptal etti.



Yıllardır Yahudiler ve beyaz olmayanlara yönelik nefret dolu ifadelerin yer aldığı belirtilen Neo-Nazi internet sitesi Daily Stormer'da, Charlottesville'deki olaylarda, aşırı milliyetçi bir kişinin aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu yaşamını yitiren Heyer'i alaya alan ifadelerin yer alması üzerine Google harekete geçti.



Google'dan konuyla yapılan açıklamada, "Daily Stormer'ın Google Domains'deki kaydını hizmet kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



İnternet alan adı sağlayıcı teknoloji şirketi GoDaddy'nin sosyal medya hesabından da "Daily Stormer'ı, hizmet kullanım şartlarını ihlal ettiği için alan adını başka bir sağlayıcıya taşıması noktasında 24 saat süresi olduğu konusunda bilgilendirdik." şeklinde paylaşımında bulunuldu.



Charlottesville'de, konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı. Diğer bir grubun ırkçılara tepki göstermesi üzerine olaylar çıkmıştı. Olaylar üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etmişti. Olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu Heyer yaşamını yitirmiş, 19 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, polis helikopterinin düşmesi sonucu da protestoları izlemekle görevli iki memur yaşamını yitirmişti.