Google da Danimarka'da veri merkezi kurmak için arazi aldı

Apple ile Facebook'un ardından arama motoru devi Google da Danimarka'da veri merkezi kurmak için harekete geçti.

Teknoloji şirketi Apple ve sosyal medya devi Facebook'un ardından arama motoru firması Google da ileride ihtiyaç duyarsa veri merkezi kurmak üzere Danimarka'dan arsa satın aldığını açıkladı.



İnformation gazetesinin haberine göre, arama motoru devi Google, Fredericia kentinde Prinsessens Kvarter (Prensesin Semti) adlı endüstri bölgesinden satın aldığı 73,2 hektar arazi için 65 milyon krondan (35 milyon TL) fazla para ödedi.



Google'ın satın aldığı araziyi ana şirketi Alphabet Inc.'in sahibi olduğu Danimarkalı şirket Dapsi ApS üzerinden satın aldığını yazan İnformation gazetesinin konuyla ilgili sorusunu Google firması yazılı olarak şöyle yanıtladı:



"Fredericia"da 73,2 hektar büyüklüğünde arazi aldık. Şu an için araziyi kullanmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor ama ihtiyaç duyulduğu takdirde, Avrupa'daki veri merkezlerimizi genişletme olanağını garanti altına almak istiyoruz. Yakın gelecekte bu konuyla ilgili bir karar vermeyi beklemiyoruz."



VERİ MERKEZLERİ KARBONDİOKSİT TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ



Kurulacak dev veri merkezlerinin Danimarka'nın elektrik tüketimi ve buna bağlı olarak karbondioksit salınımını büyük ölçüde artıracak olması, bu tesislerin ülke için ne kadar yararlı olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Apple'ın Viborg kentinde devam eden inşaatı ve Facebook'un da Danimarka'nın 3'üncü büyük şehri Odense'de inşa etmeyi planladığı veri merkezinin yanı sıra Google'ın da dev bir merkez yaptırması durumunda doğacak enerji talebinin yanı sıra çıkartacağı karbondioksit, çevre yanlısı partileri endişelendiriyor.



Facebook'un kuracağı veri merkezinin normal şartlarda 330 bin hanenin elektriğine bedel bir tüketimi olacağı hesapları yapılıyor. Bunun yanı sıra Danimarka'nın veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı da ülkede tartışma konusu oldu.



GOOGLE'DAN "KARBONDİOKSİT" AÇIKLAMASI



İnformation gazetesine açıklamada bulunan Google yetkilileri, 2007'den bu yana veri merkezi sistemlerinin "karbondioksit nötr" olduğunu ve veri merkezlerinin dünyanın bu alanda en efektifleri arasında yer aldığını bildirdi.



Google satın aldığı araziyi her ne kadar yakın gelecekte kullanmayacağını açıklasa da Fredericia'da yayımlanan yerel gazete Fredericia Dagblad tarafından servis edilen habere göre, Google'ın arsasının komşu arazisinde çalışmalar şimdiden başladı.



Haberde, arazinin sahibi Fredicia Belediyesinin Google'ın arazisine komşu durumdaki arsasına 150 kilovatsaat gücünde enerji santrali kurmaya başladığı aktarıldı.



Google'dan bu haberle ilgili yapılan açıklamada, satın aldıkları araziye veri merkezi kurma kararı vermeleri durumunda enerji altyapısının kullanıma hazır olacağı belirtildi.