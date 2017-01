'Gönüllü kütüphaneci'den araştırmacılara destek

Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, sayısı 15 bini aşan kitaplarıyla kütüphaneye dönüştürdüğü evinin alt katında, 8 yıldır araştırmacılara ve öğrencilere gönüllü danışmanlık yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden emekli 77 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, çocukluk yıllarından bu yana sakladığı sayısı 15 bini aşan kitaplarıyla evinin bir bölümünde oluşturduğu kütüphanesinde 8 yıldır araştırmacılara gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor.



Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin alt katını öğrenciler, araştırmacılar ve okumayı seven insanlar için kütüphane ve misafirhane olarak düzenleyen Prof. Dr. Özbalcı, kütüphaneden faydalanmak isteyen herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.



Evinin 240 metrekarelik alt katını tamamen kütüphane haline getiren Özbalcı, şehir dışından gelerek kütüphaneden faydalanmak isteyenlere gece de çalışmalarını sürdürebilmeleri için yatacak yer ve mutfak imkanı da sağlıyor.



"Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyası", "Ahmet Kutsi Tecer ve Şiirlerinde İncelemeler", "Kültür Köprüsü", "Emin Recep Bey" gibi yayınlanmış 10 kitabı ile 200'ün üzerinde makale ve yazısı bulunan Özbalcı, yaptığı açıklamada, bütün yaşamını eğitime adadığını, 6 yıl önce emekli olduktan sonra da öğrencilerin sanat ve edebiyat alanında gelişmelerine katkı sağlamak için çalıştığını söyledi.



Çocukluk yıllarından beri biriktirdiği kitapların birçoğunun piyasada bulunmadığını ve çok geniş kitap arşivine sahip olduğunu belirten Özbalcı, ''Çocukluk yıllarından bugüne kadar okuduğum kitapları sakladım. Mesleki anlamda da aldığım kitapları okuduktan sonra sakladım. Bugün 15 binin üzerinde bir koleksiyona sahibim. Her geçen yıl da kitap sayısını arttırıyorum.'' dedi.



Kitapların sevgi ve ilgi istediğini bunun da okumakla sağlandığını vurgulayan Özbalcı, kitaplarının sevgisiz ve ilgisiz kalmaması için evinin alt katını okumak isteyenlerin hizmetine sunduğunu ifade etti.



En büyük arzusunun kendisinden sonra da kitaplarının insanlara ışık tutması olduğunu vurgulayan Özbalcı, şunları söyledi:



"Kitaplarımın can bulmasını, insanların alıp okumasını istiyorum. 6 yıl önce emekli oldum. Emekli olmadan önce evimin alt katını kütüphaneye dönüştürdüm. Hayatımın geri kalan günlerini öğrencilerime adadım. Dünyanın her yerinden ve her yaştan gelerek araştırma yapmak isteyenlere kapım açık. Edebiyat, hukuk,din, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, felsefe gibi alanlarda çok geniş bir kitap arşivim var. Bir öğrenci gelip burada çalışma yapabilir. Sıkılınca rahatlamaları için masa tenisi oynayabilir veya bahçede hazırladığım alanda dinlenebiliyor. Ayrıca gece de burada kalabiliyor. Her türlü imkanı sunuyorum hatta tez çalışmaları ya da araştırmaları için de gönüllü danışmanlık yapıyorum. Son nefesime kadar insanların eğitimi için çalışacağım. Buraya her gelen insana danışmanlık yapıyorum. Araştırma görevlilerin tezlerini tamamlamaları için yardımcı oluyorum."