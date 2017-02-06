'Gönüllü itfaiyeciler' iş başında

Kocaeli'de "gönüllü itfaiyecilik" eğitimine katılan vatandaşlar, sorumluluk bölgelerindeki yangın, sel ve trafik kazası gibi olaylarda belediye ekiplerine destek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığında 2001 yılından başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında verilen eğitimden, şu ana kadar bin 300 vatandaş yararlandı.



Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan "gönüllü itfaiyeciler", yaşadıkları bölgelerde meydana gelen büyük yangın, sel ya da trafik kazalarında belediye ekipleriyle vatandaşların yardımına koşuyor.



Eğitmen Hasan Koyunlu, yaptığı açıklamada, gönüllü itfaiyecilerin 40 saatlik bir eğitime tabi tuttuklarını belirtti.



"İNŞALLAH ACILARA GEREK KALMADAN HALKIMIZ GÖNÜLLÜLÜĞE GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERİR"



Eğitim sonunda kursiyerlerin sınavdan geçirildiğini, sınavda başarılı olanların 'gönüllü itfaiyeci" sertifikası almaya hak kazandığını vurgulayan Koyunlu, şunları söyledi:



"Yangında ne gibi risklerle karşılaşılabilir, yangına müdahale metotları nelerdir, söndürme teknikleri ve araç malzeme ve teknik ​kurtarma konusunda eğitimler alıyorlar. 2001 yılından beri 82 grup gönüllü itfaiyeciye eğitim verildi. Bin 300’ün üzerinde gönüllü itfaiyecimiz var. 7 köyümüzde gönüllü itfaiyeci grupları oluşturularak, 7 itfaiye aracı köylere koyuldu. Onun haricinde de 82 köyümüzde su tankerleri var. Köyde ikamet eden vatandaşlarımıza muhtarlarının sorumluluğunda eğitimler verdik ve kendi bölgelerindeki yangınlara müdahale ediyorlar. Özellikle genç nüfusta ilgi çok fazla. Bunu güzel bir uğraş olarak görüyorlar. Maalesef biz ülkemizde hep afetler meydana gelince ders alıyoruz. 17 Ağustos depremlerini yaşadıktan sonra biz ders çıkartarak ‘Evet gönüllü inisiyatif önemliymiş.’ dedik. İnşallah acılara gerek kalmadan halkımız gönüllülüğe gerekli duyarlılığı gösterir."