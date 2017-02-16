Gönüllü berberler köy çocukları için yollarda

Iğdır'da fotoğraf sanatçısı Özcan önderliğinde internetten haberleşerek bir araya gelen gönüllü berberler, köy köy dolaşarak çocukları tıraş ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan önderliğinde 12 gönüllü berber, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla internet üzerinden düzenlenen projeyle bir araya geldi.



Kar yağışından dolayı yolları kapanan köyleri gezen berberler, şehre gelmekte zorluk çeken ve maddi imkanları olmayan çocukları köylerinde ücretsiz tıraş ediyor.



Köyleri gezerken çektiği çocukların fotoğraflarını internetten paylaşınca birçok kişinin kendisine yardım teklifinde bulunduğunu söyleyen Özcan, "Beraber köy okullarını geziyoruz ve berber arkadaşlar seçmeden herkesi tıraş ediyor. Arkadaşların hedefleri en az 500 öğrenci, gidebilecekleri bütün köylere gidecekler." dedi.



"KAÇ ÖĞRENCİ OLURSA OLSUN HEPSİNE TEKER TEKER ULAŞACAĞIZ"



Gönüllü berberlerden Ferhat Ataş, köylerdeki çocukların yaşadıkları imkansızlıklar nedeniyle şehirlere gelemediklerine işaret ederek, projeyle tüm çocukların teker teker tıraş edileceğini belirtti.



Berberlerden Abil Askerov da "Gerekirse tüm köyleri gezip okullardaki öğrencilere yardımcı olacağız. Kaç öğrenci olursa olsun hepsine teker teker ulaşacağız." diye konuştu.